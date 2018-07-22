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Тренер Зорі Грицай: Хлопці молодці, що довели справу до перемоги

20:33 312 Читать на русском
Тренер Зорі Грицай: Хлопці молодці, що довели справу до перемоги
Олександр Грицай / фото: ФК Зоря

Асистент Юрія Вернидуба Олександр Грицай поділився емоціями після перемоги Зорі над Маріуполем в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

Після матчу проти Маріуполя дружині Юрія Вернидуба стало погано. Наставник разом з нею залишив стадіон, а на прес-конференцію прийшов асистент Вернидуба Олександр Грицай.

Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Ми добре почали гру. Вважаю, що домінували у першому таймі. Через невелику помилку трапився пенальті. Молодці хлопці, що додали в другому таймі і довели справу до перемоги.

Газон у чудовому стані. Трішки сухуватий, проте поле було хорошим. Так само задоволений новачками. Виділяти нікого не буду, всі працюють на повну силу. Ми задоволені", – цитує Грицая офіційний сайт Зорі.

Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем

Україна1 тур

Зоря - Маріуполь: Неділя 22 липня 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
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Теги
Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Олександр Грицай Олександр Грицай Зоря - Маріуполь
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