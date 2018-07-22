Тренер Зорі Грицай: Хлопці молодці, що довели справу до перемоги

Асистент Юрія Вернидуба Олександр Грицай поділився емоціями після перемоги Зорі над Маріуполем в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

Після матчу проти Маріуполя дружині Юрія Вернидуба стало погано. Наставник разом з нею залишив стадіон, а на прес-конференцію прийшов асистент Вернидуба Олександр Грицай.

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"Ми добре почали гру. Вважаю, що домінували у першому таймі. Через невелику помилку трапився пенальті. Молодці хлопці, що додали в другому таймі і довели справу до перемоги.

Газон у чудовому стані. Трішки сухуватий, проте поле було хорошим. Так само задоволений новачками. Виділяти нікого не буду, всі працюють на повну силу. Ми задоволені", – цитує Грицая офіційний сайт Зорі.

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