На півдні Аттики, між гірськими потоками та білими пагорбами, розкинулося місто, де кожен камінь пам’ятає хід історії. Афіни виросли довкола скелястого Акрополя, вісім кілометрів від Егейського моря, і століттями зберігають дух філософії, мистецтва й боротьби. Афіни – не лише колиска античної мудрості, а й живе європейське місто, яке пам’ятає не тільки імена Платона чи Перикла. Тут ще у 1908 році зародився футбольний клуб Панатінаїкос, що має величну історію та значний список досягнень.

"Зелені" – одна з трьох команд, які ніколи не покидали елітного дивізіону Греції. На їхньому рахунку 20 чемпіонських титулів, стільки ж Кубків, три Суперкубки і вісім сезонів із золотим дублем. Унікальним став тріумф 1963/64, коли Панатінаїкос пройшов сезон без жодної поразки – таке диво підкорилося ще тільки одному клубу в історії Греції.

Та справжню європейську славу команда здобула у 1971-му, коли пробилася до фіналу Кубка чемпіонів, де поступилась легендарному Аяксу. Панатінаїкос – єдиний представник Греції, що грав у фіналі турніру такого рівня. До цього варто додати півфінали 1985 та 1996 років, участь у Міжконтинентальному кубку та виграний Балканський кубок 1977-го.

У минулому сезоні Панатінаїкос поступився чемпіонством головному супернику – Олімпіакосу. Їхнє протистояння давно отримало гучну назву – "Дербі вічних ворогів". До речі, саме за клуб із Пірея нині виступає нападник збірної України Роман Яремчук, але ви точно в курсі. Друге місце дозволило Панатінаїкосу спробувати сили в кваліфікації Ліги чемпіонів, однак волею жеребу команда натрапила на шотландський Рейнджерс і, поступившись, опинилася в Лізі Європи, де зустрічається з Шахтарем.

Назвати Панатінаїкос зручним суперником язик не повертається – особливо, якщо поглянути на глибину та якість їхнього складу. Загальна ринкова вартість команди, за даними Transfermarkt, оцінюється у 103,2 мільйони євро. Обойма Шахтаря коштує 168,5 мільйонів, але на полі грають не цифри. У ростері грецького клубу – 43 гравці, з яких 22 легіонери, що є доволі збалансованим і конкурентним показником для будь-якого єврокубкового бійця.

На трансферному ринку Панатінаїкос діяв доволі активно, зробивши ставку переважно на досвідчених футболістів, яким вже майже по 30 років. Такий підхід разюче контрастує зі стратегією Шахтаря, що зосереджується на залученні перспективних бразильців. Під керівництвом Арди Турана молоді латиноамериканці дедалі частіше з’являються у стартовому складі "гірників".

Особливої уваги заслуговують зміни у воротарській лінії грецького клубу. "Зелені" підписали одразу двох новачків на цю позицію – Константінос Коцаріс приєднався як вільний агент, а Албан Лафонт переїхав до Афін на рік в оренду з французького Нанта.

Всього у заявці Панатінаїкоса вже п’ятеро голкіперів, серед яких вирізняється Юрій Лодигін – найстарший у команді, йому 35. Гравець неприємної для українців національності упродовж кар’єри побував у багатьох клубах. Завдяки грецькому корінню розпочинав там же, а з 2013 року опинився у пітерському Зеніті. Далі були та ж Греція (до речі, Олімпіакос), Туреччина, знову болота, рік без клубу та повернення на батьківщину. А вже остання зупинка – Панатінаїкос, із яким ще рік контракту.

Основним воротарем є 27-річний поляк Бартломей Драговскі. Він має досвід виступів за збірну Польщі, хоча й обмежений – лише два матчі, адже конкуренцію з Войцехом Щенсни виграти непросто. Кар’єра у Серії А склалась гідно: Фіорентина, оренда в Емполі, потім Спеція. Минулого літа Панатінаїкос викупив його після року оренди. Найдорожчим він був за час перебування у Фіорентині – 16 млн євро, що є доволі значною сумою для голкіпера.

Лідером і капітаном, а також найціннішим виконавцем Панатінаїкоса є форвард Фотіс Іоаннідіс – гравець національної збірної Греції, який завжди діє з характером і не цурається боротьби. Минулого сезону він провів 42 матчі, відзначився 11 голами та 1 асистом, а його габарити й наполегливість могли б створити серйозні проблеми захисту Шахтаря. Проте у першому поєдинку Іоаннідіс точно не зіграє – нападник отримав пошкодження і наразі відновлюється. Тимчасове полегшення для "гірників".

Хто ж може замінити травмованого центрфорварда? Найімовірнішою заміною є досвідчений поляк Кароль Свідерскі – форвард, який неодноразово забивав за збірну Польщі. Також на випадок необхідності є швед Александер Єремєєв: високий і потужний гравець, який може зіграти важливу роль під час стандартних положень – саме так його часто використовує наставник.

На кого ще зі складу Панатінаїкоса варто звернути увагу? Для українських вболівальників виділяється Тете – гравець, якого особливо представляти не потрібно. Колишній футболіст Шахтаря цього сезону в Греції розпочинає резервістом.

Бразилець покинув "гірників" у 2022 році, скориставшись правилом ФІФА. Спочатку Тете виступав в оренді за Ліон і Лестер, а згодом підписав контракт із Галатасараєм як вільний агент. Донецький клуб подав позов до суду, вимагаючи компенсацію, адже у контракті гравця була прописана клаусула на 150 мільйонів євро. Після тривалих розглядів і апеляцій сторони знайшли компроміс – Шахтар отримає 1 мільйон євро.

Конкурентом Тете є Факундо Пеллістрі, який і витіснив його зі стартового складу. Уругваєць пройшов цікавий шлях Європою: після МЮ він грав в оренді за Алавес і Гранаду, а вже потім трапився відомий нам Панатінаїкос.

Філіп Джурічіч – один із яскравих лідерів "зелених" з багатим досвідом виступів у Європі. Його футбольний шлях пролягав через відомі клуби, як-от Бенфіка, Майнц, Саутгемптон та Андерлехт, а також непоганий період в Італії. За збірну Сербії Джурічіч провів 44 матчі, забивши 5 голів – його майстерність і досвід заслуговують на особливу увагу.

Ще один серб – Неманья Максімовіч, центральний півзахисник із потужним бекграундом. Його футбольна історія тягнеться від Црвени Звезди та юнацької Верони до клубів Словенії й Казахстану. Вільним агентом він приєднався до Валенсії, а згодом перейшов до Хетафе за чималу суму – близько 10 мільйонів євро. Шість років у іспанському клубі загартували його характер і техніку, зробивши Максімовіча важливим елементом грецької команди.

Незамінним для ПАО є і 28-річний іспанський опорний півзахисник Педро Чірівелья. Він розпочинав у Валенсії, грав за Ліверпуль і кілька інших команд, а нині в Панатінаїкосі відіграє ключову роль у центрі поля.

Останні гравці, на яких варто звернути увагу – це Філіп Макс і Тін Єдвай. Макс у Панатінаїкосі не відіграє визначальної ролі, але завдяки своїй універсальності на лівому фланзі часто виручає головного тренера. Вихованець німецької школи, пройшов шлях через ПСВ, реанімувався в Айнтрахті, а тепер грає в Греції.

А от ще один універсал – досвідчений хорват Тін Єдвай, який може закрити будь-яку позицію в захисті. За збірну Хорватії має 26 матчів і 2 голи. Після Роми та Байєра він поїхав заробляти на Росію, яка і вибила його з топової колії, і він опинився у доволі другорядному чемпіонаті Європи – грецькому. До речі, під час повномасштабного вторгнення в Україну за Локомотив він не грав – віддавався по орендах.

Настав час головного тренера – Руя Віторії. Цьому 55-річному португальцю притаманна атакувальна тактика зі схемою 4-3-3. Він розпочинав кар’єру в академії Бенфіки, де очолював юнацьку команду U-19, а згодом працював із основою клубу в період 2015-19 років і навіть вигравав чемпіонат. Після року роботи в Аль-Насрі Віторія очолив московський Спартак, звідки його занесло до збірної Єгипту, а наразі ж він веде Панатінаїкос.

Рейнджерс у більшості наблизив Панатінаїкос до можливої дуелі з Шахтарем

Тепер поговоримо про останні результати греків, зокрема проти Рейнджерс. Ключовою причиною провалу у матчі зі шотландцями стало вилучення на 58-й хвилині захисника Вагіаннідіса. Крім того, команда не найкраще впоралась із реалізацією моментів у цьому поєдинку.

Щодо пропущених м’ячів, Панатінаїкос поплатився за повільне повернення в захист після стрімкої контратаки – саме так Рейнджерс відкрив рахунок у першому матчі. Греки не тримали компактність, залишаючи простір, яким суперник охоче користувався. Другий гол став наслідком невдалої гри у пресингу – момент, який Шахтар цілком здатен використати на свою користь.

У матчі-відповіді Панатінаїкос не спромігся дати гідної відсічі і зіграв унічию 1:1. За статистикою, греки мали перевагу і першими відкрили рахунок, але швидко пропустили у перехідній фазі, що в підсумку вплинуло на результат.

Що стосується Шахтаря, команда може мати дещо цікаву мотивацію пройти Панатінаїкос, адже у разі успіху в наступному раунді їм протистоятиме турецький Самсунспор. Відомо, що донеччани віднедавна мають особливу прихильність до Туреччини завдяки головному тренеру Арді Турану.

З огляду на ситуацію з кадрами, "гірники" досі не можуть розраховувати на Криськіва, який ще відновлюється після травми, а також на Траоре. Зараз ще й з’явилась інформація про травму Кевіна, що може стати серйозною втратою. На відео і світлинах з аеропорту, оприлюднених прес-службою Шахтаря, бразильця не помітно.

Шлях «Шахтаря» до Греції на матч із «Панатінаїкосом» у Лізі Європи ?



Львів Жешув Афіни #Shakhtar #ПанатінаїкосШахтар #UEL pic.twitter.com/1AG1IQVvZo — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2025

Перший матч українська команда проведе на виїзді, тож гра проти Панатінаїкоса пройде за підтримки багатотисячної аудиторії. Греки традиційно мають потужну підтримку, а Шахтар чудово показав себе перед великою публікою, як це було в матчі з Бешикташем. З огляду на гру в Туреччині, Туран вміє правильно налаштувати команду, тож як усе складеться – побачимо вже завтра о 21:00.

Думка експерта

"Перше, що зрозуміло про суперника – команда постійно бореться за чемпіонство з такими грандами, як Олімпіакос і ПАОК, – заходить здалеку Юрій Вірт, знаменитий екс-голкіпер Шахтаря та збірної України, який зараз очолює тернопільську Ниву і погодився на коментар для Футбол 24. – Вони і неодноразово вигравали чемпіонат. Тут варто одразу відзначити стадіон, на якому вони гратимуть – це Олімпійський стадіон в Афінах. Якщо не помиляюсь, його місткість становить 75 тисяч (за даними Вікіпедії – 69 618). Там буде неймовірна підтримка – приблизно така, як була у матчі проти Бешикташа. Греки нещодавно програли Рейнджерс за сумою двох матчів, а їхній чемпіонат ще не стартував, тому вважаю, що команда ще не в оптимальній формі, тож Шахтар має хороші шанси пройти далі.

Туран розібрав Панатінаїкос прямо на прес-конференції – згадав скандального втікача Шахтаря

Завдяки чому Шахтар може бути фаворитом протистояння? Відштовхуємось від гри проти Бешикташа, де команда виглядала дуже добре. Особливо хочу відзначити оборону – проти такого сильного суперника Шахтар не дозволив створити багато гольових моментів. До того ж, в атаці команда теж діяла переконливо – у двох матчах було забито шість м’ячів. Думаю, саме настрій, самовіддача, агресивність та надійний захист стали запорукою проходу далі. Гадаю, і в матчах проти Панатінаїкоса команда діятиме в подібному ключі. Арда Туран з помічниками проаналізує сильні та слабкі сторони суперника і розробить план на обидва поєдинки.

Панатінаїкос аналізує Шахтар і звертає увагу на те, що вважає за потрібне. А "гірники", на мою думку, після вдалої гри проти Бешикташа підійдуть до матчів у хорошому психологічному стані. Думаю, обороні слід приділити ще більше уваги. Після першої гри з Бешикташем Арда Туран заявив, що команда легко пропустила. Вже у другому матчі захисні дії були значно кращими. Тепер же варто зіграти ще дисциплінованіше. Атака теж виглядає добре – команда створює багато моментів і забила шість голів. Якщо ще й підвищити результативність – це взагалі буде клас. Щодо самовіддачі та настрою – тут питань не може бути, і я відзначаю роботу головного тренера. Головне – щоб був бойовий склад, адже, наскільки мені відомо, у деяких гравців є пошкодження.

Вірю і думаю, що всі також вірять у прохід. Найважливіше зараз – це два тайми: на виїзді й вдома. І в цих таймах Шахтар, скажу так, має великі шанси пройти Панатінаїкос – якщо продовжить демонструвати ту гру, яку показував у попередніх поєдинках".

Російські власники, слід тренера збірної України і культ Афродіти – чим живе Пафос