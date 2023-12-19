"Річ у тім, що наші моменти дуже чіткі. Ми багато разів надсилаємо м'яч у вільні зони і завжди маємо перевагу в атаках.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Алавес – 3:0

Це важливіше, ніж якість самих ударів. Ми знали, що можемо зробити передачу вглиб для Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч та створив шанс", – цитує Мічела видання Marca.

Нагадаємо, Жирона розгромила Алавес (3:0) в 17-му турі іспанської Ла Ліги, повернувши собі лідерство в чемпіонаті, а Артем Довбик відзначився дублем. В активі українського форварда десять голів та шість асистів у 17 матчах за Жирону у всіх турнірах.

Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами