"Ми шукали глибини, тому що правий фланг був поганим, а Стуані і Порту дали нам її. Щодо контракту Стуані, то нічого не можу вам сказати. Я думаю, що він продовжить угоду, оскільки іншої інформації немає. Не можу розповісти, про що ми з ним говорили, але жодного разу протягом всієї передсезонної підготовки він не сказав мені, що хоче покинути Жирону.

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Порту живе командою. Нам потрібен такий гравець. Дуже радий, що він забив. Валері добре тренувався, він почувається прекрасно. Це правда, що Фернандес та Савіо мають гарну форму, як і Порту. Це добре для тренера і для команди. Я очікую найкращої версії від всіх своїх гравців.

Довбик? Він в процесі повної адаптації. Він гравець, який, перебуваючи спиною до воріт, здатний утримувати м'яч і підтримувати безперервність.

У мене є багато альтернатив у команді, і те тактичне багатство, яке можемо використати, добре, тому що будуть моменти, коли ми почуватимемося перевантаженими, і інші, коли будемо домінувати. Ми зможемо грати з двома нападниками, з Порту позаду форвардів", – сказав на прес-конференції Мічел.

Нагадаємо, що Жирона наразі перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 10 очок у своєму активі. В чотирьох тура у команди Мічела одна нічия та три перемоги.

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