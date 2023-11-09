"Його адаптація відбувається дуже швидко. Вся команда дуже хороша. Останні хвилини у виконанні Порту та Стуані в останньому матчі були фантастичними. Тому я ціную кожного. Усі вони є головними героями. Вони всі нам потрібні.

Довбик потрапив до команди тижня EA Sports FC 24

У Довбика є мовний бар’єр, але з Віктором Циганковим він розуміє все, що ми йому говоримо. Оскільки робоча атмосфера дуже хороша, він стовідсотково інтегрований. Його цифри дуже хороші. Ми зробили на нього ставку, тому що знали, що він відмінний гравець", – цитує Мічела Diari de Girona.

До слова, після 12-ти турів Жирона лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 2 очки. В активі Довбика 12 матчів в нинішньому сезоні, де він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Довбик і Циганков розірвали учасника Суперкубка Іспанії – Артем оформив 1+2, Віктор забив переможний ціною у лідерство