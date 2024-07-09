У середу гравці Жирони вийдуть із відпустки і почнуть готуватися до сезону 2024/25. Вони займатимуться в новому тренувальному центрі Вілабларе, який замінить попередні бази в Ла Віньї. Передсезонна підготовка розпочнеться з ранкового тренування та традиційних медичних і фізичних тестів, які відбудуться з середи по четвер. На п'ятницю заплановане подвійне тренування. У суботу гравці проведуть останнє тренування на тижні перед від'їздом у понеділок у тренувальний центр Royal Verd у Валь-ден-Бас.

Атлетіко готовий виплатити 40 млн євро за Довбика – джерело наполягає на близькому трансфері

Як інформує офіційний сайт Жирони, головний тренер команди Мічел не викликав на збір кількох новачків, а також гравців, які брали участь на Євро-2024 і які планують брати участь на Олімпіаді. Повідомляється, що Артем Довбик і Віктор Циганков приєднаються до команди пізніше.

Каталонці запланували зіграти 7 товариських матчів із 17 липня до 10 серпня. Суперниками команди Мічела стануть Олот, Монпельє, Еспаньйол, Тулуза, Наполі, Ньюкасл і Борнмут.

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