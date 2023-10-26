Каталонці мають підсилення перед домашнім матчем проти Сельти в чемпіонаті Іспанії.

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"Бернардо та Циганков повертаються до складу. Вони нормально тренувалися і готові грати. У нас є деякі гравці, які відчувають дискомфорт, і ми ще подивимося, чи встигнуть вони до завтрашньої гри. Борха Гарсія, Тоні Вілья, Хуан Карлос, Джастін, Жоель Рока та Рікард Артеро залишаються поза грою", – цитує Мічела Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Циганков не грав з кінця вересня, коли зазнав травми у матчі проти Реала. Вінгер пропустив міжнародну паузу і 2 поєдинки Жирони, які команда виграла. Гра проти Сельти відбудеться завтра, 27 жовтня.

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