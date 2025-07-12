Контракт Віктора Циганкова з Жироною діє до 2027 року. Нещодавно з'явилася інформація, що агент українця працює над тим, щоб знайти йому новий клуб. Вважається, що Жирона погодилася б продати Циганкова за 20 мільйонів євро.

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Як повідомляє El nacional, наставник "червоно-білих" Мічел звернувся до керівництва з проханням не відпускати українського вінгера з команди. Тренер Жирони вважає, що Циганков може стати ключовою фігурую в клубі, лідером, тому хоче продовжувати працювати з ним. Попри не дуже вдалі виступи українця у кампанії 2024/25, Мічел не змінив думки.

Нагадаємо, загалом зіграв за "червоно-білих" у 85 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 18 асистів.

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