Наставник каталонців Мічел Санчес шокував своєю реакцією на питання про перехід зірки Динамо у його команду.

"Чи знаю я про трансфер українця Циганкова? Ні, це не так. Я нічого не знаю про це.

Циганков підписав контракт із новим клубом, – журналіст

Ми провели чудовий матч і заслужили цю перемогу, яка надасть впевненості, бо вигравати у таких команд, як Севілья, дуже важко. Але нічого іншого я не знаю", – сказав Мічел на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, напередодні Жирона здобула вольову перемогу над Севільєю (2:1) у матчі 17-го туру Ла Ліги. За грою своєї майбутньої команди з трибун у компанії Олега Смалійчука спостерігав Віктор Циганков.

Жирона оформила камбек з Севільєю на очах Циганкова, вирвавши перемогу на останніх хвилинах