Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес отримуватиме за свою роботу близько 17 тисяч євро на місяць, повідомляє Meta Ratings.

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Для порівняння, у наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова оклад близько 220 тисяч гривень на місяць (плюс бонуси), що більш ніж удвічі менше, ніж у іспанця.

Нагадаємо, Кортес не зовсім вдало розпочав свою роботу в Україні: спочатку наші футболістки у відбірному циклі чемпіонату світу зіграли внічию з шотландками (1:1), а потім поступилися угоркам (2:4). За повідомлення джерела, головна мета запрошення екс-тренера Барселони – створення боєздатної збірної з прицілом успішного виступу у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року, заявку на проведення якого Україна вже подала.

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