Тренер жіночої збірної України отримуватиме вдвічі більше за Петракова, – ЗМІ
Іспанський наставник українок Луїс Кортес доволі високо оцінює свої послуги.
Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес отримуватиме за свою роботу близько 17 тисяч євро на місяць, повідомляє Meta Ratings.
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Для порівняння, у наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова оклад близько 220 тисяч гривень на місяць (плюс бонуси), що більш ніж удвічі менше, ніж у іспанця.
Нагадаємо, Кортес не зовсім вдало розпочав свою роботу в Україні: спочатку наші футболістки у відбірному циклі чемпіонату світу зіграли внічию з шотландками (1:1), а потім поступилися угоркам (2:4). За повідомлення джерела, головна мета запрошення екс-тренера Барселони – створення боєздатної збірної з прицілом успішного виступу у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року, заявку на проведення якого Україна вже подала.
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