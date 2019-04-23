Тренер жіночої збірної Еквадору звільнений через підозру в сексуальних домаганнях

Федерація футболу Еквадору позбулася головного тренера жіночої збірної Луїджі Пескароло за домагання до власних підопічних.

Пескароло і два члени його штабу були звільнені від своїх обов'язків через звинувачення у сексуальних домаганнях, повідомляє італійське видання La Republica.

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Одна з футболісток, ім'я якої не повідомляється, звернулася до керівників федерації зі скаргою на неприпустиму поведінку тренерського штабу. За її словами, тренер просив надіслати йому фотографії з оголеним тілом та часто пропонував зайти до його кімнати після тренування. Федерація готує спеціальне розслідування, яке має розібратися у ситуації.

Пескароло усі звинувачення заперечує і збирається звернутись до суду, де захищатиме свою репутацію.

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