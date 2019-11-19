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Тренер збірної Вірменії готовий піти у відставку після ганьби у матчі з Італією – його призначили два тижні тому

11:47 504 Читать на русском
Тренер збірної Вірменії готовий піти у відставку після ганьби у матчі з Італією – його призначили два тижні тому
Абраам Хашманян / News.am

Головний тренер збірної Вірменії Абраам Хашманян не стримував емоцій після поразки від Італії (1:9) у завершальному матчі відбору на Євро-2020.

 

"Це фіаско чітко відображає поточну ситуацію у збірній Вірменії. Коли я вступав на посаду, то припускав, що таке може статися. Можна сказати, що я взяв удар на себе. Ми грали не як національна збірна, а просто збірна, через травми практично не було основних гравців.

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Якщо керівництво вирішить, що в цьому винен я, то готовий завтра закінчити роботу в команді. Якщо ж воно вирішить, що я продовжу працювати, то я буду все змінювати, тому що такий менталітет не підходить команді", – цитує Хашманяна News.am.

Нагадаємо, 52-річний фахівець очолив рідну збірну 7 листопада. У двох матчах відбору Євро-2020 під його керівництвом Вірменія зазнала поразок із загальним рахунком 1:10.

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Євро-2020 Вірменія Вірменія Італія - Вірменія
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