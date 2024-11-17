"Трохи про наболіле... Досить часто у соцмережах з’являються коментарі про те, як повинен грати воротар, особливо від людей, які не лише ніколи не грали у воротах, а й на полі з’являються дуже рідко.

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Мені дійсно цікаво: як людина може говорити про те, що ніколи не робила сама? Чому у футболі вважається нормальним висловлювати будь-які думки, навіть не розуміючи деталей?



Воротар не просто стоїть у воротах, він там ГРАЄ. Це стратег, аналітик і лідер оборони. Кожен його рух вимагає максимальної концентрації, величезного досвіду і блискавичної реакції. Помилки трапляються у всіх, але стверджувати "воротар не так зробив", не розуміючи ситуації, – це просто безглуздо.



Я розумію, що футболісти – публічні особи, і кожен має право на свою думку про їхні дії. Але чи не має думка хоча б мінімально аргументуватись і ґрунтуватися на реальних знаннях?



Давайте обговоримо. Що ви про це думаєте? Чи потрібно розбиратися у темі, щоб її обговорювати, чи сьогодні це вже не важливо?" – написав Худжамов у Instagram.

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