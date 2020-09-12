Асистент головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський поповнив свою колекцію домашніх улюбленців.

"Підібрали кішечку 2,5 місяця. Пенелопою назвали. Характер важкий – хижий. Нагодували. Напоїли. Спати поклали. Самі побоялися спати!

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Думаємо, як жити далі?! Їжак вирішив не прокидатися поки, папуга горлопанить щосили, кішка не розмовляє. Одним рибкам байдуже", – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, у будинку Шовковського вже живуть кішка, папуга, їжак-альбінос і зелена ігуана.

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