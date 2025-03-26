Рустам Худжамов, який входить в тренерський штаб Сергія Реброва в збірній, поділився думками після вильоту України з плей-офф Ліги націй.

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"Шлях до мрії чи мети не завжди простий і прямий, як хотілося б. Іноді він звивистий, складний, сповнений викликів і невдач. Ми чуємо критику, відчуваємо тиск, розуміємо очікування. Але, незважаючи ні на що, ми будемо працювати, будемо боротися, будемо робити все, щоб виконати своє завдання", – написав екс-голкіпер Динамо, Маріуполя та Шахтаря в Instagram.

Нагадаємо, що Худжамов приєднався до штабу збірної разом із Ребровим в 2023 році. За цей час національна команда посіла останнє місце в групі на Євро-2024 та не змогла повернутися в дивізіон А Ліги націй.

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