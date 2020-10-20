"Останні 2-3 роки Шахтар перебуває в занепаді. Це вже не та команда, що була раніше, немає колишнього потенціалу. Президент клубу Рінат Ахметов все ще контролює бюджет Шахтаря, але він вже не може купувати гравців настільки ж активно, як раніше. Зарплати теж впали.

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Багато футболістів не хочуть їхати в Шахтар через те, що ситуація в Україні не стабілізувалася. Тут все ще тривають бойові дії, а ще в Україні холодно. Тому зараз дуже складно здійснити трансфер за 30 млн євро.

Шахтар вийде на матч з Реалом знекровленим та розбалансованим, адже останнім часом у команди не було нормальних тренувань через коронавірус. Втім, є приклад матчу Україна – Іспанія. У грудні буде інша ситуація, адже в Україні буде холодно, а команди гратимуть в умовах насиченого графіку", – розповів тренер воротарів збірної України в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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