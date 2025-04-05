"В кінці березня 2025 року гравець Карпат та збірної U-20 Артур Шах повідомив керівництво львівського клубу про те, що за дві години до початку матчу національної команди помічник головного тренера Володимир Єзерський ініціював розмову, в якій обговорював з гравцем можливість працевлаштування в європейському чемпіонаті.

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Для цього треба було підписати контракт з усіма відомою агентською компанією в Україні. Після цього Карпати вирішили перервати співпрацю з Володимиром Єзерським, який останні місяці числився в кошторисі команди старшим тренером", – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

До слова, у нинішньому сезоні Артур Шах провів 21 гру за Карпати, забив 2 голи та віддав 1 асист. Наразі Володимир Єзерський працює у тренерському штабі збірної України U-20.

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