"Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною U-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до чемпіонату світу, але врешті-решт він вирішив відмовитися. Чи були прямі контакти зі Степановим чи його клубом? Так, як і з іншими гравцями в подібних ситуаціях, я мав розмову з Артемом перед початком цього навчально-тренувального збору. Ми також були на зв’язку з його клубом.

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Як реагую, коли гравець недоступний не через травму, а через інші обставини? Загалом мені цікаво слухати й дізнаватися, з якої причини гравець відмовляється приєднатися до збірної, адже більшість футболістів сприймають це як велике і почесне досягнення й прагнуть приїхати", – поділився Мельгоса в інтерв'ю Sport-express.ua.

Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова.

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