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Тренер збірної Швейцарії Петковіч не має наміру опускати руки у групі смерті з Україною

22:18 243 Читать на русском
Тренер збірної Швейцарії Петковіч не має наміру опускати руки у групі смерті з Україною
Владімір Петковіч / Фото beIN SPORTS

Наставник збірної Швейцарії Владімір Петковіч амбітно налаштований на майбутній розіграш Ліги націй.

"Звичайно, нам дісталась надзвичайно сильна група з Німеччиною, Іспанією і Україною. Але ми завжди хотіли грати проти таких суперників. І тепер у нас є така можливість.

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Ми чекаємо на зустріч з цими суперниками і будемо налаштовуватись на перемогу у кожній грі. Нам не потрібно ховатися чи боятися суперника, незважаючи на те, що Німеччина та Іспанія – фаворити", – цитує Петковіча SFV.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування підопічні Шевченка зустрінуться у Лізі націй з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

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Теги
Збірна України Владімір Петковіч Владімір Петковіч Ліга націй Швейцарія Швейцарія Німеччина Німеччина Україна Україна Іспанія
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