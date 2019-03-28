Тренер збірної Сербії Крстаїч: Після нічиєї з Україною португальці опинились під тиском

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч поділився очікуваннями щодо наступного поєдинку своєї команди у відборі до Євро-2020 проти збірної України.

"Після нічиєї з Україною португальці опинились під тиском. Можливо той факт, що результат надмірно тиснув на суперника, нам трохи допоміг. Але, в будь-якому випадку, ми цим матчем показали, що в нашій групі відбіркового циклу Євро-2020 можливо все.

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Про саму ж нічию з Португалією ми вже намагаємося не думати. Чекаємо наступного матчу – в гостях, проти України. Будемо йти до своєї мети крок за кроком. Вірю, що в червні ми будемо перебувати в своїй найкращій формі, тому що я впевнений, що у нас зараз дійсно дуже сильна національна команда, яка готова до нового великого результату", – передає Matchday слова Крстаїча з посиланням на сербські ЗМІ.

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Нагадаємо, що збірна Сербії зустрінеться зі збірною України 7 червня, початок зустрічі о 21:45.