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Тренер збірної Сербії Крстаїч: Ми і збірна України будемо боротися за путівку на Євро-2020

17:12 435 Читать на русском
Тренер збірної Сербії Крстаїч: Ми і збірна України будемо боротися за путівку на Євро-2020
Младен Крстаїч / fss.rs

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч , яка стала суперником України у відборі до Євро-2020, прокоментував результати сьогоднішнього жеребкування.

"Ми задоволені результатами жеребкування. Можливо, за іменами наша група й не дуже приваблива, але, безумовно, вона сильна й непередбачувана.

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Португалія – фаворит, вона є чинним чемпіоном Європи. Думаю, що Україна та Сербія також боротимуться за путівку до фінального турніру Євро-2020", – передає слова Крстаїча прес-служба ФФУ з посиланням на офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.

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Теги
Сербія Сербія Євро-2020 Україна Україна Младен Крстаїч Младен Крстаїч
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