Тренер збірної Сербії Крстаїч: Ми і збірна України будемо боротися за путівку на Євро-2020

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч , яка стала суперником України у відборі до Євро-2020, прокоментував результати сьогоднішнього жеребкування.

"Ми задоволені результатами жеребкування. Можливо, за іменами наша група й не дуже приваблива, але, безумовно, вона сильна й непередбачувана.

Ярмоленко – про жеребкування Євро-2020 та відновлення після травми

Португалія – фаворит, вона є чинним чемпіоном Європи. Думаю, що Україна та Сербія також боротимуться за путівку до фінального турніру Євро-2020", – передає слова Крстаїча прес-служба ФФУ з посиланням на офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.

Шевченко: Сербія – найсильніша команда з третього кошику