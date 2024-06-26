Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску зробив прогноз на матч України проти Бельгії.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску, чиї підопічні сьогодні зустрінуться зі Словаччиною у фінальному турі групової стадії Євро-2024, висловив свій прогноз на паралельний матч групи, де збірна України зіграє проти Бельгії.

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"Бельгія залишається сильною, але, незважаючи на все це, я думаю, що вона не переможе Україну", – цитує Йорденеску Sport.ro.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться сьогодні, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія.

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