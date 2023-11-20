"Мені важко пояснити, як гравець, якому 38 років і на рахунку якого більше матчів за збірну, ніж будь-який інший гравець у світі, відчуває голод 18-річного гравця. Це сила, якою він заражає інших у роздягальні.

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Гравець, який завжди намагається бути на правильній позиції, який любить забивати, але при цьому має велику командну дисципліну. Він є прикладом для інших у роздягальні, добре мати гравця з його досвідом", – наводить слова Мартінеса A Bola.

Зазначимо, що Роналду посприяв перемозі Португалії над Ісландією (2:0), асистувавши Рікардо Орті. Загалом Кріштіану провів аж 205 поєдинків за національну команду, відзначившись 128 голами та 46 асистами.

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