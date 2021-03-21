Наставник "Кадри" Паулу Соуза заспокоїв уболівальників заявивши, що нинішній склад національної команди не є остаточним і буде варіюватися від матчу до матчу.

"У мене немає звички говорити про гравців, яких зараз немає у складі. Волію говорити про присутніх у збірній футболістів, тому що вони можуть вплинути на майбутні матчі. Ще раз підкреслюю: нікого не прибирають зі збірної раз і назавжди.

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Це відсилання до трьох наступних ігор, а не до Євро-2020. Якщо хтось зараз знаходиться у розташуванні збірної, це не означає, що він поїде на чемпіонат Європи і навпаки. Що стосується конкретних імен, то потрібно набратися терпіння. Найближчі матчі дадуть нам відповіді на всі питання про те, як я хочу, щоб команда грала. Тоді буде легше прийняти деякі з моїх рішень", – цитує Соузу видання Dziennik Zachodni.

Нагадаємо, захисник Динамо був включений до розширеного списку збірної Польщі, однак, згодом потрапив у перелік з 8 футболістів, які не візьмуть участь у поєдинках відбору ЧС-2022. Польські ЗМІ "охрестили" такий крок Паулу Соузи найбільшим сюрпризом, адже оборонець Динамо має стабільну ігрову практику в Україні – 31 поєдинок, гол та чотири асисти у поточному сезоні.

До слова, Польща розпочне кваліфікацію на чемпіонат світу 2022 року матчем з Угорщиною 25 березня, а потім зіграє проти Андорри (28 березня) та Англії (31 березня).

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