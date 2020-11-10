"Я не відмовився ні від якого гравця. Такого офіційного повідомлення немає. Є футболісти, які не отримали виклик на цей збір, але викликалися раніше. Це не означає, що перед ними двері закриті.

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У нас є молодий гравець Плахета, він буде завтра грати. Гросіцкі вчора отримав легку травму під час тренування. Не знаю, чи буде він завтра грати. Саме зараз я не можу сказати, яка травма. Там є якесь пошкодження коліна. Побачимо, наскільки це серйозно, чи зможе він зіграти проти України.

Лєвандовскі доїжджає, приєднається до команди перед вечерею. Це наше рішення. Також перед матчем ми хотіли дати відпочити футболістам, які мають серйозні навантаження через велику кількість матчів. Слід проводити ротацію, наскільки це можливо.

У нас є три правих захисники на цей збір. Їхній рівень приблизно однаковий. Багато що залежить від їхнього стану. Складно сказати, хто з них номер один. Всі вони показали, що вони серйозні гравці. Тут є конкуренція, вона постійно зростає. Я цьому радий.

Молоді гравці? Така була ідея, щоб вони були в збірній, могли потренуватися, зіграти в товариському матчі. Подивимося, як вони зіграють. Хочемо на них подивитися на цьому зборі", – цитує Бженчека Łączy nas piłka

Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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