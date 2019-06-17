toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Тренер Парагваю критикує Копа Амеріка: Ніколи не бачив, щоб Європа запрошувала на свої турніри наші збірні

12:17 659 Читать на русском
Тренер Парагваю критикує Копа Амеріка: Ніколи не бачив, щоб Європа запрошувала на свої турніри наші збірні
Едуардо Беріссо/ Фото прес-служби збірної Парагваю

Наставник парагвайців Едуардо Беріссо пропонує змінити правила запрошення збірних-учасниць головного турніру Південної Америки.

 

Аргентинцю не подобається, що в турнірі беруть участь команди, які не мають ніякого стосунку до американського континенту.

Гол Дерліса Гонсалеса у відеоогляді матчу Парагвай – Катар

"Я думаю, є сенс проводити Кубок Америки з участю всіх збірних Америки, Центральної та Північної. Якщо ви питаєте мене про Катар і Японію, то я ніколи не бачив, щоб, наприклад, Європа запрошувала на свої турніри збірні з Південної Америки.

Катар і Австралія зіграють на Копа Амеріка у 2020 році

Не зрозумійте мене неправильно після матчу з Катаром, але я впевнений, що в Кубку Америки повинні брати участь збірні з КОНКАКАФ і КОНМЕБОЛ", – сказав Беріссо в коментарі офіційному сайту КОНМЕБОЛ.

Нагадаємо, напередодні Парагвай розписав нічию саме із запрошеною збірною Катару.

blog_ava
Тренер Генка звинуватив Маліновського у спробі тиску на клуб
09:52
4895
Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Парагвай - Катар Копа Амеріка Едуардо Беріссо Едуардо Беріссо Парагвай Парагвай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
24
хв
Японія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук