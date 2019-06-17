Тренер Парагваю критикує Копа Амеріка: Ніколи не бачив, щоб Європа запрошувала на свої турніри наші збірні

Наставник парагвайців Едуардо Беріссо пропонує змінити правила запрошення збірних-учасниць головного турніру Південної Америки.

Аргентинцю не подобається, що в турнірі беруть участь команди, які не мають ніякого стосунку до американського континенту.

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"Я думаю, є сенс проводити Кубок Америки з участю всіх збірних Америки, Центральної та Північної. Якщо ви питаєте мене про Катар і Японію, то я ніколи не бачив, щоб, наприклад, Європа запрошувала на свої турніри збірні з Південної Америки.

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Не зрозумійте мене неправильно після матчу з Катаром, але я впевнений, що в Кубку Америки повинні брати участь збірні з КОНКАКАФ і КОНМЕБОЛ", – сказав Беріссо в коментарі офіційному сайту КОНМЕБОЛ.

Нагадаємо, напередодні Парагвай розписав нічию саме із запрошеною збірною Катару.