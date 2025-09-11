"За майже чотири роки ми разом пережили безліч емоцій, деякі менш приємні, за що я прошу вибачення, але також і багато прекрасних. Разом ми були за крок від історичної кваліфікації на Євро-2024, разом вийшли в Лігу С Ліги націй.

Холанд перепросив молдаван за 11 забитих м'ячів – воротар розкрив його слова

Весь цей час я відчував підтримку вболівальників, гравців, тренерського штабу і федерації. Дякую вам усім за довіру і підтримку.

Ми працювали разом, ми вірили і боролися за кольори нашої країни. У житті бувають злети і падіння, і я думаю, що настав час для змін. Це рішення я вважаю правильним як для себе, так і для команди.

Бажаю збірній успіхів у важливих матчах, які пройдуть цієї осені! Вперед, Молдова", – йдеться в заяві Клещенка.

Ситуація в збірній буде проаналізована на засіданні Тренерського комітету, яке відбудеться на початку наступного тижня, а рекомендації будуть згодом представлені Виконавчому комітету Молдавської федерації футболу для ухвалення рішення.

Норвегія з пента-триком Холанда розірвала Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду