Тренер збірної Молдови назвав причини розгромної поразки від України в спарингу
Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко поділився думками щодо контрольного матчу проти збірної України.
"Результат каже сам за себе. Збірна України за всіма параметрами була кращою за нас. Зрозуміло, швидко пропущений гол наклав свій відбиток. Ми змогли повернутися в гру, але, чесно кажучи, ми програли найбільше через стрес. Занадто дбайливо поставилися до суперника, хоча я не знаю, з чим це пов’язано.
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Хотіли у другому таймі все це трохи змінити, десь це виходило, але пропустили ще й результат виявився негативним. Ігри бувають різними за змістом. Це була не найкраща наша гра, треба визнати. Нам не вистачило душі у нашій грі. Накривали повільно, швидко програвали, через що з'являлися зони, звідки суперник нам забивав голи.
Завжди важко грати на третій день, але в нас такий досвід уже є. Так, відбиток утоми був, але це не виправдання. У футболі є друге дихання, і на ньому теж треба грати – треба перемагати себе, вигравати єдиноборства, вигравати у швидкості. На жаль, нічого з цього не вийшло.
Звичайно, я переживатиму. Це життя і зараз доводиться переживати не дуже приємні моменти. Можливо, наступного разу переживатимемо хороші моменти. Життя триває, футболістам теж треба це пережити, їм потрібен час. Добре, що вони їдуть до клубів – зможуть розвіятися та з новими силами підійти до відбірного циклу", – наводить слова Клещенка moldfootball.com.
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