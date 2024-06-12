"Результат каже сам за себе. Збірна України за всіма параметрами була кращою за нас. Зрозуміло, швидко пропущений гол наклав свій відбиток. Ми змогли повернутися в гру, але, чесно кажучи, ми програли найбільше через стрес. Занадто дбайливо поставилися до суперника, хоча я не знаю, з чим це пов’язано.

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Хотіли у другому таймі все це трохи змінити, десь це виходило, але пропустили ще й результат виявився негативним. Ігри бувають різними за змістом. Це була не найкраща наша гра, треба визнати. Нам не вистачило душі у нашій грі. Накривали повільно, швидко програвали, через що з'являлися зони, звідки суперник нам забивав голи.

Завжди важко грати на третій день, але в нас такий досвід уже є. Так, відбиток утоми був, але це не виправдання. У футболі є друге дихання, і на ньому теж треба грати – треба перемагати себе, вигравати єдиноборства, вигравати у швидкості. На жаль, нічого з цього не вийшло.

Звичайно, я переживатиму. Це життя і зараз доводиться переживати не дуже приємні моменти. Можливо, наступного разу переживатимемо хороші моменти. Життя триває, футболістам теж треба це пережити, їм потрібен час. Добре, що вони їдуть до клубів – зможуть розвіятися та з новими силами підійти до відбірного циклу", – наводить слова Клещенка moldfootball.com.

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