Тренер Литви Урбонас виділив трьох гравців збірної України

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас назвав футболістів, яких вважає ключовими у національній команді України. Коноплянка та Ярмоленко відсутні.

"У збірної України можна виділити Пятова, Степаненка та Зінченка. Команда має чіткий малюнок гри, знає, як вона хоче діяти на полі", – сказав Урбонас Футбол NEWS.

Литва – Україна: передматчева прес-конференція Вальдаса Урбонаса

Раніше тренер збірної Литви заявив, що саме завдяки національній команді України на стадіоні ЛФФ буде аншлаг. Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

Збірна України наразі лідирує у відбірковій групі, набравши 10 очок. Литовці останні з 1 очком в активі.

Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю