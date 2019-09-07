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Тренер Литви Урбонас виділив трьох гравців збірної України

10:43 899 Читать на русском
Тренер Литви Урбонас виділив трьох гравців збірної України
Вальдас Урбонас / соцмережі

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас назвав футболістів, яких вважає ключовими у національній команді України. Коноплянка та Ярмоленко відсутні.

"У збірної України можна виділити Пятова, Степаненка та Зінченка. Команда має чіткий малюнок гри, знає, як вона хоче діяти на полі", – сказав Урбонас Футбол NEWS.

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Раніше тренер збірної Литви заявив, що саме завдяки національній команді України на стадіоні ЛФФ буде аншлаг. Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

Збірна України наразі лідирує у відбірковій групі, набравши 10 очок. Литовці останні з 1 очком в активі.

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