Тренер збірної Литви Урбонас: Україна – команда з виконавцями світового класу

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації Євро-2020 проти України.

"На збірну Литви очікує визначний матч. До нас у гості приїжджає Україна – команда гравців світового класу, які не потребують представлення. Я думаю, що це – подія для всього литовського футболу. Ми всі з нетерпінням чекаємо того дня, коли вийдемо на поле.

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Я весь час думаю про те, як підібрати відповідних гравців. Потрібно спробувати все в ігрових умовах, а не тільки на тренуваннях. Лише перевірка різних виконавців у грі дає остаточну інформацію. Ми спробували зіграти у п’ять захисників із Сербією, і треба визнати, що це було помилковим рішенням", – цитує Урбонаса офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Нагадаємо, матч відбору до Євро-2020 Литва – Україна відбудеться 7 вересня, початок о 19:00.