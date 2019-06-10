Україна U-20 – Італія U-20: передматчева прес-конференція Паоло Ніколато

Головний тренер збірної Італії U-20 Паоло Ніколато поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2019 проти України.

"Шанси у півфіналі 50 на 50. Це буде битва колективів, я не думаю, що якийсь конкретний гравець зможе вирішити долю протистояння. Минулого року збірна України U-19 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи. В них прекрасно організована команда. Думаю, на нас чекає збалансована тактична гра.

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Очевидно, що у протистояннях плей-офф, які складаються з одного матчу, кожен епізод може мати величезне значення. Нам потрібна максимальна концентрація та трішки удачі.

Сподіваємося показати хороший футбол і щасливі, що досягли такого рівня, однак зараз ми не повинні зупинятися. У нас величезний ентузіазм і космічне бажання потрапити у фінал. Найбільша перемога – не шкодувати. Хочемо продовжити в тому ж дусі та викластися на повну", – цитує Ніколато Sky Sport Italia.

Поєдинок відбудеться 11 червня о 18:30 за київським часом.

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