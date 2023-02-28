У п'ятницю, 17 березня, головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте проведе свій дебютний матч як наставник команди. "Фурія Роха" зустрінеться з Норвегією, а через три дні зіграє з Шотландією.

Як інформує Marca, одразу після ЧС-2022 у Катарі Де ла Фуенте телефонував найважливішим гравцям збірної Іспанії та розповідав їм про свої плани. Згідно з джерелом, одним із таких гравців став нападник Барселони Ансу Фаті. Новий тренер збірної дав зрозуміти гравцеві, що бачить його наріжним каменем свого майбутнього проекту.

Лєвандовскі довелося виховувати зірочку Барселони, який постійно "краде" у поляка голи

Де ла Фуенте знайомий із Фаті за молодіжною збірною Іспанії.

На ЧС-2022 Фаті провів 44 хвилини ігрового часу. Після турніру Луїс Енріке публічно заявив, що шкодує про те, що взяв на Мундіаль цього гравця.

Барселона може продати зіркову надію клубу, яку оцінюють у мільярд