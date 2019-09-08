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Тренер збірної Іспанії розповів про особливі стосунки із Серхіо Рамосом і вибір між зірковими голкіперами

12:32 94 Читать на русском
Тренер збірної Іспанії розповів про особливі стосунки із Серхіо Рамосом і вибір між зірковими голкіперами
Роберт Морено / Твіттер збірної Іспанії

Роберт Морено поділився думкою щодо особливостей співпраці з капітаном збірної Іспанії.

59’ Флорін Андоне
 
Серхіо Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Дієґо Льоренте 79’
29’ Серхіо Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорін Андоне
79’ Дієґо Льоренте

"З кожним днем наші стосунки із Серхіо Рамосом стають все кращими. Я більше дізнаюся про нього, як про особистість. Серхіо – зразок, і він мені дуже допомагає. З ним можна говорити про все. Він дуже добре приймає конструктивну критику.

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Вибір основного голкіпера? Він може змінюватися, а може залишатися одним і тим самим. Усі троє (Кепа Аррісабалага, Давід Де Хеа і Пау Лопес – прим.) грають на дуже високому рівні, і я хочу, щоб вони продовжили додавати мені безсонних ночей. Усі тренуються дуже добре, і я не скажу, що вибрав когось одного", – сказав Морено в коментарі Marca.

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Нагадаємо, в останньому матчі Іспанія обіграла в гостях збірну Румунії з рахунком 2:1.

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Євро-2020 Румунія - Іспанія Роберт Морено Роберто Морено Давід Де Хеа Давід Де Хеа Серхіо Рамос Серхіо Рамос Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Пау Лопес Пау Лопес Іспанія Іспанія
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