Тренер збірної Іспанії розповів про особливі стосунки із Серхіо Рамосом і вибір між зірковими голкіперами

Роберт Морено поділився думкою щодо особливостей співпраці з капітаном збірної Іспанії.

"З кожним днем наші стосунки із Серхіо Рамосом стають все кращими. Я більше дізнаюся про нього, як про особистість. Серхіо – зразок, і він мені дуже допомагає. З ним можна говорити про все. Він дуже добре приймає конструктивну критику.

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Вибір основного голкіпера? Він може змінюватися, а може залишатися одним і тим самим. Усі троє (Кепа Аррісабалага, Давід Де Хеа і Пау Лопес – прим.) грають на дуже високому рівні, і я хочу, щоб вони продовжили додавати мені безсонних ночей. Усі тренуються дуже добре, і я не скажу, що вибрав когось одного", – сказав Морено в коментарі Marca.

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Нагадаємо, в останньому матчі Іспанія обіграла в гостях збірну Румунії з рахунком 2:1.