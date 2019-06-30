toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Тренер збірної Іспанії Морено: Мессі схожий на Нео з Матриці

06:00 224 Читать на русском
Тренер збірної Іспанії Морено: Мессі схожий на Нео з Матриці
Ліонель Мессі виконує свої трюки без дублерів / Фото АР

Новоспечений тренер збірної Іспанії Роберт Морено захоплюється грою форварда Барселони.

"Лео – найкращий гравець в історії. Я не бачив гру Пеле або Марадони наживо, але Мессі просто неймовірний на тренуваннях. Ідеальний професіонал.

Венесуела – Аргентина: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн своєї країни

Деякі вважають, що Мессі все дано від природи, але він одним з перших приходить на тренування, стежить за харчуванням. Будучи найкращим протягом багатьох років, завоювавши так багато титулів, Мессі заслуговує ще більшої поваги.

Інтерпретуючи стиль його гри, ми з Луїсом Енріке порівняли його з головним героєм Матриці. Ніби все сповільнюється, і він віддає пас. Ось так Лео бачить ситуацію на полі.

Він аналізує і дивиться на те, що відбувається, шукає простір, щоб отримати м'яч і взяти участь в епізоді. З кожним роком Мессі стає все кращим, позаяк добре розуміє гру", – цитує Морено Goal.com.

Нагадаємо, Роберт Морено працював з Мессі, перебуваючи на посаді помічника Луїса Енріке, коли той тренував Барсу.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

blog_ava
Післяматчева лотерея Уругваю та Перу в огляді матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка
08:20
385
Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Енріке Луїс Енріке Роберт Морено Роберто Морено
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру
    Світ — 00:172531 Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру
67
дн
:
10
год
:
11
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук