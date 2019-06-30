Тренер збірної Іспанії Морено: Мессі схожий на Нео з Матриці

Новоспечений тренер збірної Іспанії Роберт Морено захоплюється грою форварда Барселони.

"Лео – найкращий гравець в історії. Я не бачив гру Пеле або Марадони наживо, але Мессі просто неймовірний на тренуваннях. Ідеальний професіонал.

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Деякі вважають, що Мессі все дано від природи, але він одним з перших приходить на тренування, стежить за харчуванням. Будучи найкращим протягом багатьох років, завоювавши так багато титулів, Мессі заслуговує ще більшої поваги.

Інтерпретуючи стиль його гри, ми з Луїсом Енріке порівняли його з головним героєм Матриці. Ніби все сповільнюється, і він віддає пас. Ось так Лео бачить ситуацію на полі.

Він аналізує і дивиться на те, що відбувається, шукає простір, щоб отримати м'яч і взяти участь в епізоді. З кожним роком Мессі стає все кращим, позаяк добре розуміє гру", – цитує Морено Goal.com.

Нагадаємо, Роберт Морено працював з Мессі, перебуваючи на посаді помічника Луїса Енріке, коли той тренував Барсу.

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