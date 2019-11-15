Тренер збірної Данії U-21 знає, як перемогти Україну

Головний тренер молодіжної збірної Данії Альберт Капеллас розповів про підготовку до матчу відбору Євро-2021 проти України.

"Переглянув всі матчі молодіжної збірної України в поточному відборі. Ми знаємо, як перемогти.

Ротань перед матчем проти Данії U-21 пояснив, у чому молодіжна збірна України сильніша за лідера своєї групи

Сподіваюся, побачите наші напрацювання на полі в цьому матчі. Україна – досить сильна команда, за грою вона повинна бути вище в таблиці, ніж зараз. Матч буде дуже цікавим, обидві команди люблять атакувати. Упевнений, глядачів чекає справжній футбольний спектакль", – цитує Капелласа ФутболNEWS.

Нагадаємо, поєдинок Україна U-21 – Данія U-21 відбудеться сьогодні (15 листопада), початок о 18:30. Наразі саме гості є лідерами групи 8 з максимальним результатом після трьох турів. Натомість у команди Руслана Ротаня лише три очки і четверта сходинка.

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