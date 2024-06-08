Після того, як стало відомо про те, що воротар Реала Тібо Куртуа не зіграє за збірну Бельгії на Євро через конфлікт із головним тренером Доменіко Тедеско, наставнику довелося обирати першого номера між його конкурентами. Незважаючи на те, що голкіпер Ноттінгем Форест Матц Селс залишив гарне враження за підсумками контрольного матчу з Ірландією (0:0), вибір Тедеско впав на Куна Кастелса.

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У сезоні 2023/24 Кастелс провів за Вольфсбург 25 матчів у Бундеслізі. "Кун зіграє в товариському матчі з Люксембургом – і не тільки. Він буде нашим першим номером на Євро. Інші воротарі також провели чудовий сезон, але я вибрав Кастелса, ґрунтуючись на різниці в дрібних деталях", – цитує Sporza Тедеско.

Зазначимо, що головний тренер збірної Бельгії взяв на Євро 25 гравців замість дозволених 26. У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Бельгія зіграє з Україною.

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