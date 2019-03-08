Тренер збірної Аргентини Скалоні пояснив, чому Агуеро не потрапив у заявку "альбіселестес"

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні пояснив своє рішення не викликати форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро на найближчі матчі національної команди.

"Я хочу уточнити, що мої стосунки з Агуеро – ідеальні. Я чув і читав, що у мене був з ним конфлікт, але це абсолютно не так. Хочу підкреслити, що проблем між нами немає, він чудовий хлопець.

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Я спілкувався з ним в серпні, обговорювали його ситуацію. З футбольної точки зору він знаходиться на неймовірному рівні, але я повинен подзвонити гравцям, які ще не грали за збірну. Ми хотіли б переглянути побільше гравців, але це не означає, що ми завжди будемо їх викликати", – цитує Скалоні AS.

Нагадаємо, на найближчих зборах Аргентина проведе товариські зустрічі з Венесуелою (22 березня) і Марокко (26 березня).

В поточному сезоні АПЛ Агуеро провів 25 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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