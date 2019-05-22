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Тренер збірної Аргентини пояснив, чому деякі зірки не потрапили до заявки на Копа Амеріка

12:12 525 Читать на русском
Тренер збірної Аргентини пояснив, чому деякі зірки не потрапили до заявки на Копа Амеріка
Евер Банега та Мауро Ікарді / Reuters

Ліонель Скалоні розповів, чому в складі його команди немає окремих гравців.

Багатьох аргентинських вболівальників здивувала відсутність Мауро Ікарді та Евера Банеги в остаточному списку національної збірної.

"Коли вибираєш гравців з великого списку топ-виконавців, виникають сумніви, і це нормально. Ощасливити своїм рішенням кожного складно, особливо в національній збірній. Але тренер завжди намагається діяти на благо команди.

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Ми проводили зустрічі перед тим, як прийняти остаточне рішення. На всьому шляху у нас були сумніви. І мова ніколи не йшла про те, щоб заборонити когось викликати. Ми назвали склад і ні перед ким не закрили двері. Я жалкую з приводу тих, хто не потрапив до списку. Ми б хотіли викликати більше гравців, але треба було назвати тільки 23-ох", – зізнався Скалоні на спеціальній прес-конференції.

Нагадаємо, суперниками аргентинців на груповій стадії Копа Амеріка 2019 стали збірні Колумбії, Парагваю та Катару.

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