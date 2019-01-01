Тренер Зальцбурга Розе може очолити Манчестер Юнайтед

Наставник Зальцбурга Марко Розе потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера манкуніанців.

"Червоні дияволи" розпочали пошуки нового головного тренера.

Керівництво Манчестер Юнайтед вивчають доцільність запрошення на тренерський місток команди наставника Зальцбурга Марко Розе, інформує The Sun.

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У Манчестері вважають, що Розе, який у минулому сезоні виграв чемпіонат Австрії та вивів Зальцбург у півфінал Ліги Європи, може бути доволі непоганим варіантом для МЮ, втім розуміють, що для клубу це величезний ризик.

Також у шорт-листі присутні Маурісіо Почеттіно, Лоран Блан та Зінедін Зідан. Окрім цього, можливий варіант, за яким біля керма "червоних дияволів" залишиться Уле Гуннер Сульшер.

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