Англійський Борнмут нарешті перервав свою серію без перемог в АПЛ завдяки звитязі над Фулхемом (1:0) у матчі 32-го туру АПЛ. В цій грі головний тренер "вишень" Андоні Іраола зробив кілька змін в стартовому складі, зокрема замінивши Іллю Забарного.

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"Тепер у нас доступні всі центральні захисники – це завжди непросте рішення. Маркос Сенесі, Дін Хюйсен та Ілля Забарний цього сезону показують хороші результати. Але мені було складно залишити Забу в запасі. Я думаю, що матч вийшов хорошим для Маркоса, він дуже сильний у пресингу, у побудові атак та в роботі між лініями. Але після його жовтої картки я не хотів ризикувати та випустив Іллю на 2-й тайм", – розповів Іраола в флеш-інтерв'ю BBC Sport.

Нагадаємо, що Борнмут після 32-х турів йде на 8 місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 очок і повторивши рекордне досягнення "вишень" за всю історію виступів команди в елітному дивізіоні Англії. Востаннє Забарний залишався у запасі на матч АПЛ ще у 2023 році, коли команду тренував Гарі О'Ніл.

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