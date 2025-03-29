Тоттенхем після жахливого сезону в АПЛ може звільнити Постекоглу і призначити новим наставником команди Андоні Іраолу, повідомляє Daily Mirror.

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"Шпорам" доведеться поборотися за перспективного тренера з багатьма англійськими клубами, зокрема Манчестер Сіті, якщо "містяни" вирішать попрощатися з Пепом Гвардіолою після провального сезону. Проте поки що Іраола попросив час на роздуми. Зараз 42-річний баск зосереджений на тому, щоб завершити історичний сезон для "вишень" на позитивній ноті, а вже потім подумає про можливу зміну місця роботи.

Додамо, що Іраола очолив Борнмут в 2023 році. В поточному сезоні команда Іллі Забарного демонструє прекрасну атакувальну гру та йде на 10 місці в турнірній таблиці АПЛ, борючись за зону єврокубків.

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