Бельгія розбила Казахстан на своєму полі з рахунком 6:0 у кваліфікації до ЧС-2026. Ця поразка стала для команди Алі Алієва четвертою поспіль із загальним рахунком 1:12. Що цікаво, перед грою наставник відзначав, що збірна Казахстану перебуває у відмінній формі і готова дати бій.

"Хочу сказати коротко. Все, що сталося, цю поразку беру на себе. Це моя провина. Тут ніхто з футболістів не заслужив... Все беру на себе. Напишу, подам у відставку. Після приїзду відразу повідомлю президенту і керівництву", – цитує Алієва Nur.kz.

Казахстан посідає передостаннє четверте місце в групі J, відстаючи від третього місця (Уельс) на 7 очок.

