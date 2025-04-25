– Що потрібно такому молодому гравцю, як Єгор, щоб отримувати більше ігрового часу і, можливо, навіть стати постійним гравцем основи у Брентфорді?

– Гадаю, Єгор Ярмолюк дуже багато зробив для нас. Минулого року, здається, він брав участь у кожному матчі. Мабуть, у нього були хвилини минулого сезону. В цьому сезоні в деяких матчах він зробив великий крок вперед.

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Я дуже-дуже задоволений його виступом, здається, проти Ньюкасла. Він зіграв, мабуть, свій найкращий матч за нас. Тож я задоволений, як саме він рухається вперед. У нього фантастичне мислення. Він щодня добре тренується. А якщо ти добре тренуєшся щодня і один з найкращих на тренуваннях, зрештою, ти пройдеш весь шлях до основи, і я сподіваюся, закріпишся там.

Що мені подобається в Єгорі – це, насамперед, його менталітет і концентрація на тренуваннях. Я вважаю, що він дуже динамічний гравець. Він добре грає під пресингом, в двобоях, але також дуже підкований технічно.

Зараз, коли ти молодий гравець, класика – грати з правильною кількістю дотиків. Це не означає, що потрібно грати тільки в 1-2 дотики, тому що це не завжди правильно. Іноді потрібно більше дотиків, щоб зберегти м’яч або вийти зі складної ситуації, тож є правильна кількість дотиків. Йому, мабуть, треба дещо зменшувати цю кількість, але ще більше задіювати свої сильні сторони. Але мені подобається його особистість. Він дуже подобається мені як гравець і як людина також, – сказав Франк у інтервʼю Setanta Sports.

До слова, цього сезону Ярмолюк зіграв 30 матчів за «Брентфорд», проте не відзначився результативними діями.

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