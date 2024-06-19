Наставник Валенсії Рубен Бараха продовжить працювати з командою в сезоні 2024/25.

На своєму офіційному сайті "кажани" повідомили про пролонгацію угоди з діючим тренером. Рубен Бараха продовжив контракт з Валенсією до 2026 року.

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Іспанський фахівець очолив клуб у лютому 2013 року. Під керівництвом 48-річного тренера "кажани" провели 58 матчів у всіх турнірах. У сезоні 2023/24 Валенсія посіла дев'яте місце у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що у минулій кампанії Рубен Бараха тренував українського форварда Романа Яремчука, який на правах оренди виступав за "кажанів".

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