Новим головним тренером команди Рух-2 став Іван Федик, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Рух оформив трансфер гравця молодіжної збірної України

До штабу 36-річного фахівця увійдуть Ярослав Мартинюк та Валентин Слюсар. На посаді наставника дубля Руха Федик замінить Володимира Беззуб'яка. Натомість екс-тренер Карпат очолить Академію Руха – основним напрямом його роботи буде комплексна підготовка молодих футболістів.

Нагадаємо, свого часу Федик вже тренував головну команду Руха і навіть вивів її в УПЛ. У серпні 2021-го він покинув клуб, але в січні повернувся до "жовто-чорних" на посаду директора з футболу – він координував діяльність усіх футбольних структур клубу (від Академії до основної команди). Відтепер він суміщатиме тренерську роботу з менеджерською.

До слова, минулий чемпіонат Рух-2 завершив на 9-й сходинці турнірної таблиці Другої ліги. Вже наступного тижня команда розпочне підготовку до нового сезону.

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