Тренер Ворскли: Хлопців не треба було налаштовувати – всі пам'ятають, як у Дніпрі витерли об нас ноги

Тренер Ворскли Віктор Уляницький поділився емоціями після перемоги "зелено-білих" над СК Дніпро-1 (2:0) у матчі 27-го туру УПЛ.

"Сьогодні хлопців не треба було налаштовувати. Коли ми тільки прийшли працювати у Ворсклу – перша гра була у Дніпрі. Ви пам'ятаєте, як тоді витерли ноги об нас. Сьогодні СК Дніпро-1 бажав виграти, а ми дуже хотіли. Вийшло, що бажання виграло у бажання.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Чи згодний я з Максимовим, що суддя сліпий? Я переглянув епізод з пенальті. Моя думка – ніякого пенальті не було! Розібралися з боковим суддею. А Вільйович (Юрій Максимов – прим.) завжди відстоює команду, він справедливий, чесний, порядний. Його в таких моментах не зупинити. Вийшло, що відстояв, адже рішення було прийнято. Це внесло напругу у матч. Через скасування була метушня, крики, і весь матч був у напрузі. Рішення суддів я не обговорюю, але вони були в обидві сторони незрозумілими.

Ми встигли перекинутися парою слів з Юрієм Вільйовичем після гри. Не завжди тренер буде повністю задоволений діями гравців. Але сьогодні ми бачили самовіддачу і навіть самопожертву. Виграли і йдемо далі", – цитує Уляницького офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, головний тренер полтавської команди Юрій Максимов на самому початку матчу за надмірні емоції побачив перед собою червону картку і змушений був покинути тренерський місток.

Перемога дозволила Ворсклі набрати 23 бали і піднятись на дев'ятий щабель турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 34 пунктами залишався сьомим.

Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті