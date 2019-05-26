Тренер воротарів Шахтаря вважає поведінку Луніна на полі ненормальною

Один з представників тренерського штабу Шахтаря, Антоніу Ферейра, оцінив гру Андрія Луніна.

Помічник Паулу Фонсеки поділився думками щодо перспектив голкіпера збірної України в інтерв'ю Tribuna.

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"Андрієм цікавилося багато клубів. Мені дзвонили з Італії та інших країн. До Харкова на його матч приїжджав тренер воротарів з АПЛ. Він був дуже зацікавлений Луніним через його вік та поведінку на полі. Це в хорошому сенсі ненормально. Молодий гравець з таким спокоєм", – заявив тренер воротарів донецького клубу.

Нагадаємо, контракт Андрія Луніна належить мадридському Реалу, але сезон 2018/19 він провів у оренді за Леганес.

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