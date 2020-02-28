Тренер Вольфсбурга: Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів, з нетерпінням чекаємо зустрічі

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер оцінив результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів з великим міжнародним досвідом, переповнена латиноамериканцями.

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Це буде складне протистояння, але ми щасливі, що вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зможемо перевірити себе в матчах з найсильнішими колективами Європи. Тому ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Шахтарем", – сказав Гласнер на прес-конференції.

Нагадаємо, чемпіон України зіграє з Вольфсбургом 12 та 19 березня. Перший матч пройде в Німеччині.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентів