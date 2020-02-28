Тренер Вольфсбурга: Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів, з нетерпінням чекаємо зустрічі

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Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський
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Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 14:14 30438
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"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота БенфікиЛіга Європи — 13:40 1695
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Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄЛіга Європи — 12:25 4297
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"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фіналЛіга Європи — 12:00 18836