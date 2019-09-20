Тренер Вольфсбурга Гласнер: Олександрія нічим не здивувала

Наставник німецького Вольфсбурга Олівер Гласнер розповів про свої враження від матчу першого групового етапу ЛЄ проти Олександрії (3:1).

"Дуже раді стартувати з домашньої перемоги. Олександрія розпочала так, як ми від неї очікували: вони атакували нас дуже високо, нам було потрібно багато часу, щоб увійти в гру. Потім ми забили два хороших голи, тому, в цілому, я задоволений грою.

Вольфсбург – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Було важко, бо всі очікували на домашню перемогу, але ми знали все про команду суперника. Знали, що це хороший колектив. Було чудово побачити третій забитий гол відразу після того, як ми пропустили", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

В паралельному матчі групи I Гент перестріляв Сент-Етьєн (3:2).

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