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Тренер Вольфсбурга Гласнер: Олександрія нічим не здивувала

09:48 1508 Читать на русском
Тренер Вольфсбурга Гласнер: Олександрія нічим не здивувала
Олівер Гласнер / Фото ФК Вольфсбург

Наставник німецького Вольфсбурга Олівер Гласнер розповів про свої враження від матчу першого групового етапу ЛЄ проти Олександрії (3:1).

20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
67’ Йосіп Брекало
 
Євген Банада 66’
20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
66’ Євген Банада
67’ Йосіп Брекало

"Дуже раді стартувати з домашньої перемоги. Олександрія розпочала так, як ми від неї очікували: вони атакували нас дуже високо, нам було потрібно багато часу, щоб увійти в гру. Потім ми забили два хороших голи, тому, в цілому, я задоволений грою.

Вольфсбург – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Було важко, бо всі очікували на домашню перемогу, але ми знали все про команду суперника. Знали, що це хороший колектив. Було чудово побачити третій забитий гол відразу після того, як ми пропустили", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

В паралельному матчі групи I Гент перестріляв Сент-Етьєн (3:2).

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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Вольфсбург - Олександрія Вольфсбург Вольфсбург Олівер Гласнер Олівер Гласнер
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