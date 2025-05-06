"Ми знали, що матч буде дуже складним, адже грати на виїзді завжди непросто. У другому таймі ми діяли краще й могли забити другий м’яч. Ми завжди хочемо перемагати та радувати наших уболівальників, але, на жаль, цього разу не все склалося так, як планували.

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Щодо моєї заміни – це було тактичне рішення. Я отримав жовту картку ще в першому таймі, тож тренер вирішив змінити схему", – цитує Сікана Günebakış Gazetesi.

До слова, Данило Сікан перейшов до Трабзонспора взимку цього року з Шахтаря за 6 мільйонів євро. Українець не одразу здобув довіру тренерського штабу й рідко з’являвся на полі, однак в останніх матчах форвард отримує ігровий час та ефективно ним користується. На його рахунку вже 14 матчів, 3 голи та 3 результативні передачі у всіх турнірах.

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